Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda toplam 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi," ifadeleri kullanıldı.
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son… pic.twitter.com/1E0b8VJYZb
Operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan MSB, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek," diyerek terörle mücadeledeki azmin altını çizdi.