Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda toplam 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi," ifadeleri kullanıldı.

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son… pic.twitter.com/1E0b8VJYZb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2025

Operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan MSB, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek," diyerek terörle mücadeledeki azmin altını çizdi.