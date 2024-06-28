Suriye'nin Bab ilçesinde açılan "Hapishanelerin Nabzı" sergisinde, Esed rejiminin hapishanelerinde yaşanan işkence ve insanlık dışı muameleleri gözler önüne seren 12 kadın ressamın eserleri yer alıyor. Sergide toplam 75 tablo bulunuyor.

Zulme dikkat çekildi

Sergiye 5 tablosu ile katılan Saliha Taha, tutuklulara ve ailelerine destek vermek amacıyla sergiye katıldığını belirtti. Taha, yaptığı açıklamada, “Mahkumların gördükleri işkence ve zulme odaklandım. Onların direnişine, kararlılığına ve umutlarına dikkati çekmek istedim.” dedi.

Hapishanelerde kaybolan kişiler hatırlanacak

Sergiyi ziyaret eden Malik Kutbi, tutukluların eşleri ve annelerinin durumunu anlatan tabloları gördüğünü belirterek, "Bu tür sergiler, Suriye rejiminin hapishanelerinde bulunan on binlerce mahkumu ve akıbeti bilinmeyen on binlerce kayıp kişiyi hatırlamamız açısından önemli." diye konuştu. Ahmed Hasan da resimlerden etkilendiğini ifade ederek, "Bu sergi, yıllardır hapishanelerde kaybolanları ve yüz binlerce kişinin maruz kaldığı acımasız işkenceleri hatırlatmak için bir vesiledir." dedi.

Serginin Esed rejiminin hapishanelerinde yaşanan insan hak ihlallerini dünya kamuoyuna duyurmak açısından önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Hasan, bu tür sergilerin daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğini belirtti.