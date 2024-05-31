TEL ABYAD (AA) - Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan Cerablus, Azez, Afrin, Bab ve Tel Abyad ilçelerinde halk, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde planladığı sözde yerel seçimi protesto etti.

Cerablus, Azez, Afrin, Bab ve Tel Abyad'da çok sayıda kişi, sözde seçimi protesto etmek için sokaklara döküldü.

Protestocular, Arapça "Suriye'yi komşu ülkeleri tehdit etmek için bir karargah veya koridor olarak kabul etmeyiz", "PKK'nın Suriye'yi parçalama planları başarılı olmayacak","İstibdada karşı direndiğimiz gibi ayrılıkçı oyunlara karşı direneceğiz", "Bütün bileşenleriyle Suriye halkı birdir", "Irkçı bir terör örgütü nasıl seçim düzenleme iddiasında bulunuyor?" ve "Kandilciler ne yaparsa yapsın Suriye özgür ve bütün kalacaktır" yazılı pankartlar açtı.

- "Birleşik Suriye istiyoruz"

Terör örgütü PKK/YPG'nin 2015'te köyünü işgal etmesinin ardından yerinden edilen protestocu Musa el-Sarmudi, AA muhabirine, örgütün planladığı sözde seçime karşı çıkmak için gösteriye katıldığını söyledi.

Seçim planının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararına aykırı olduğunu vurgulayan Sarmudi, "Ayaklandığımızda böyle bir amacımız yoktu. Parçalanmaya karşıyız. Birleşik Suriye istiyoruz." dedi.

Terör örgütünün köyünü işgal ettiğini anlatan Sarmudi, "10 bin dönüm köyümüzü işgal ediyorlar. 350 aile ve 4 bin sivil, Tel Abyad, Türkiye ve kurtarılmış bölgelere yerinden edilmiş durumda. Biz (örgütü) tanımıyoruz ki seçimlerini tanıyalım." ifadelerini kullandı.

Sarmudi, uluslararası topluma Suriye'de 2254 sayılı BMGK kararının uygulaması çağrısında bulunarak Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) da harekete geçmesini istedi.

- "Bu seçim hiçbir Suriyeliyi temsil etmiyor"

Rakka ilinin Tabka ilçesinden Tel Abyad'a göçmek zorunda kalan Ebu Cafer Sultan, "Terör örgütü halkı seçime katılmaması durumunda ekmek ve elektrik vermemekle tehdit ediyor. Bu seçim, hiçbir Suriyeliyi temsil etmiyor." diye konuştu.

Örgüt halkın erzakına ve evlerine çöktüğünü belirten Sultan, "Bugün onlar yüzünden petrolü, suyu olmayan küçücük bir bölgede mahsur kaldım. Ailemle yerimden edildim. Kim onlara karşı çıkarsa, tutuklanıp hapishanelerinde ölür. Bunlar katil bir örgüttür." ifadelerini kullandı.

- "Seçim Suriye'nin bölünmesine neden olur"

Azez ilçesindeki protestoculardan Deyrizorlu Leys El-dehil, "Rejim ve örgüt sebebiyle vatanımızdan ve evimizden uzaktayız. Örgütün yaptığı anlamsız seçim, Suriye'nin bölünmesine neden olur. Suriye'nin bölünmesini istemiyoruz." dedi.

"Suriye halkı Arap, Türkmen, Kürt olarak tektir." diyen Mareli Mustafa İsmail, Suriye'nin geleceğine yalnızca Suriyelilerin karar verebileceğini söyledi.

Suriye'nin bölünmesini engellemek amacıyla Bab ilçesindeki protestolara katıldığını belirten Ebu İz, şu görüşleri dile getirdi:



"Bir milyon insanın ölümüne sebep olan rejimin değişmesinden sonra demokratik bir sistem oluşturmak istiyoruz. Zaten 10 kişisiniz, neyin devletini kurmaya çalışıyorsunuz? Suriye 30 milyonundur. Buna siz karar veremezsiniz."