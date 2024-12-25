Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından gerçekleştirilen Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, 9 Aralık'ta PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. SMO kaynakları, saldırının PKK/YPG tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Saldırılar artıyor

20 Aralık’tan itibaren, PKK/YPG unsurları, Münbiç’in güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine yönelik saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, bölgedeki güvenlik durumunun daha da gerilmesine yol açtı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye hükümeti, Lazkiye ve Humus kentlerinde yaşanan kaosun ardından, şehri kontrol altına alabilmek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan etti. Humus Polis Komutanlığı, yasağın akşam saat 18.00'den sabah 08.00'e kadar süreceğini duyurdu.