Suriye'nin Halep iline bağlı Menbiç ilçesinin güney kırsalında yer alan Büyük Kabir köyünde bombalı araçla bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki bölgede, bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre biri kadın 2 kişi yaralandı. Patlama çevrede maddi hasara yol açarken, güvenlik önlemleri artırıldı.

YPG/PKK ihtimali üzerinde duruluyor

Yerel güvenlik birimleri, saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadığını belirtirken, olayın terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bölgede soruşturma devam ediyor.

Saldırılar devam ediyor

Menbiç ilçesinde terör saldırıları artmaya devam ediyor. 17 Ocak'ta Rabıta Mahallesi’nde bombalı araçla düzenlenen bir başka saldırıda ise 4 kişi yaralanmıştı.