Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, iki ay önce ayrıldığı Alican Ayyıldız’dan sonra, oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. "Birbirimizi yeni tanıyoruz" diyen çift, geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda baş başa bir barda vakit geçirirken görüntülendi.

Büyük panik yaşadı

Bardan çıkarken flaşların patlamasıyla büyük bir panik yaşayan Bastık, hızla mekânın içine geri döndü. Muhabirlerin ilgisinden kaçmaya çalışan çift, bu sefer arka kapıdan çıkmayı denedi. Ancak, yine yakalanmaktan kurtulamayan Bastık ve Tütüncü, hızlıca araçlarına binerek oradan ayrıldılar.