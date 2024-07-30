Geçtiğimiz yıl, gazeteci yazar Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın 13 yıllık evlilikleri sona ermişti. Boşanmanın ardından Alçı'nın özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamaları ve yeni ilişkisi gündeme bomba gibi düştü.

Alçı ve Kütahyalı’nın boşanması sonrası dikkat çeken açıklamalar

Nagehan Alçı, boşanmasının ardından katıldığı bir programda, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Alçı, Kütahyalı'nın kendisinden kazandığı parayı ilk gün aldığı, birçok gece Kütahyalı'nın öfkesinden dolayı güvende hissetmediği ve hayati tehlike yaşadığı anlar yaşadığını ifade etmişti. Bu itiraflar, medya ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Yeni sevgili kim?

Alçı, programda ayrıca "Şu an görüştüğüm biri var. Yabancı bir diplomat" şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Bu kişinin Yunanistan konsolosluğunda görevli istihbaratçı Stavros Christodoulidis olduğu ortaya çıkmıştı. Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre, bu bilgi doğrulandı ve çiftin ilişkisi kamuoyuna duyuruldu.

İlk görüntüler

Snob Magazin'in özel haberine göre, Nagehan Alçı ve Stavros Christodoulidis, Nişantaşı'nda ilk kez kameralar karşısına geçti. Keyifli bir şekilde mağazaları gezdikten sonra objektiflere yansıyan çift, ilişkilerini neşeli bir atmosferde sürdürüyor gibi görünüyor. Görüntülerde, çiftin birlikte vakit geçirmekte oldukları ve oldukça mutlu oldukları dikkat çekti.