Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Özburun beldesinde doğa gezisine çıktı. Gezintisi sırasında yanına aldığı dronunu havalandıran vatandaş, yaklaşık 50 metre yükseklikte ağaçlar arasında peri bacalarını fark etti. Bu şaşırtıcı keşif, Afyonkarahisar'ın doğal güzelliklerine bir yenisini daha ekledi.

Büyük ilgi gördü

Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan vatandaşın videoları, kısa sürede büyük ilgi topladı. Kullanıcılar, Afyonkarahisar'ın bu gizli güzelliklerini hayranlıkla izlerken, bölgeye olan merak da arttı.