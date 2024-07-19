İstanbul Antalya D-650 karayolunun Pazaryeri Kavşağı yakınlarında Karayolları 14 Bölge Müdürlüğünce yol yapım ve bakım çalışmaları yapılacağından Pazaryeri kavşağı trafiğe kapatıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik ve Bozüyük ilçelerinden Pazaryeri ilçesine seyahat edecek sürücülere alternatif yol olarak Karaköy kavşağını ve Karaköy köprülü kavşağını kullanmaları konusunda hatırlatma yapıldı.

Pazaryeri Kaymakamlığı, D-650 karayolu Tünel Restoran - Pazaryeri girişi 100 metre ilerisine kadar yol yapım çalışması yapılacağından vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması adına Pazaryeri ilçesine giriş ve çıkışların Karaköy Köyü'nden verileceğini duyurdu.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman yol yapım ve bakımı yapılacak Pazaryeri Kavşağında incelemelerde bulunurken, yetkililerden yapılacak çalışma hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Kahraman’a ilçe Jandarma Komutanı Recep Kuş eşlik etti.

Bu arada Pazaryeri Belediyesi ise devam eden yol çalışması hakkında vatandaşlara uyardı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeden Bilecik istikametine giden karayolunda asfalt yenileme çalışması yapıldığından, Pazaryeri'ne girişler ve çıkışlar Karaköy içinden geçen alternatif yoldan yapılacağından ışıkların olduğu geçiş yerinin trafiğe kapatıldığı bildirildi.