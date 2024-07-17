21 Haziran 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, sürücülerin yaşlarına ve araç kullanım türlerine bağlı olarak ehliyet yenileme süreleri ve yaş sınırları yeniden düzenlendi.

Yapılan yeni düzenlemeyle, ticari taşıma yapan sürücüler için yaş sınırı getirildi. Artık ticari taşıma yapmakta olan sürücüler, 69 yaşını doldurduklarında trafiğe çıkamayacaklar. Bu kural, geçici olarak 31 Aralık 2024 tarihine kadar uygulanacak olup, 21 Haziran 2024 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

80 yaş ve üzerindeki sürücüler için ehliyet yenileme süresi değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre, bu yaş grubundaki sürücülerin ehliyet yenileme süresi 2 yıla indirilmiştir. Buna göre, 80 yaş ve üzerindeki sürücüler, bundan sonra 2 yılda bir ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacaklar.

65 yaşını dolduran sürücüler için ehliyet yenileme süresi ise 3 yılda bir olarak devam edecek. Bu düzenleme, yaşlarına bağlı olarak sürücülerin trafikteki güvenliklerini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ehliyet sınavlarındaki büyük değişikliklerin yanı sıra, Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni düzenlemelerle ilgili olarak kamuoyunda çeşitli görüşler dile getirilmektedir. Yeni düzenlemelerin sürücüler üzerindeki etkisi ve trafik güvenliğine olan katkıları tartışılmaktadır.

Yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, sürücülerin yaşlarına göre belirlenen ehliyet yenileme sürelerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir.