İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Altgeçidi’nin Balçova’dan Konak’a gidiş istikametindeki üst döşemesinde meydana gelen hasarı onarmak için gece çalışmaları başlatıyor. Trafiği aksatmamak amacıyla gece yürütülecek çalışmalar, 30 Temmuz’u 31 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.00’da başlayacak ve 10 Ağustos’ta sona erecek.

Çalışma Saatleri

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülecek çalışmalar, hafta içi 00.00 ile 06.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 02.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu saatler arasında altgeçidin Balçova – Konak istikameti trafiğe kapalı olacak.

Alternatif Güzergahlar

Çalışmalar süresince trafik akışı alternatif güzergahlar üzerinden sağlanacak. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Alsancak yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, Konak Tünelleri yönüne yönlendirilecek. Konak Tüneli’nden çıkan ve Varyant’tan inen araçlar ise Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinden U dönüşü yaparak yeniden Konak Tünelleri yönüne devam edebilecek.

Belediye yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Trafikte oluşabilecek aksaklıkların en aza indirgenmesi için sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önemle tavsiye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam edecek ve gelişmelerle ilgili güncellemeleri resmi kanallardan paylaşacak. Belediye, çalışmaların tamamlanmasının ardından Konak Altgeçidi’nin daha güvenli ve kullanışlı hale geleceğini belirtti.

Konak alt geçidinde çalışma