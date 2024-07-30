İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Konak Alt Geçidi'nde başlatılacak çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. 30 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak ve 10 gün sürecek olan çalışma kapsamında, trafik akışında önemli değişiklikler olacak.

Çalışmanın detayları ve trafik düzenlemeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, Konak Alt Geçidi'nde yapılacak çalışma 30 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Çalışma kapsamında:

Konak Tünelleri veya varyanttan gelen araçlar Konak Alt Geçit istikametine yönlendirilmeyecek. Bu araçlar, viyadük altından U dönüşü yaparak geldikleri istikamete, Mithatpaşa Caddesi'ne veya viyadük üzerinden Mustafa Kemal Bulvarı'na bağlanacak.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan gelen araçlar Konak Alt Geçit istikametine yönlendirilmeyecek. Bu araçlar, Konak Tünelleri, varyant veya Mithatpaşa Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Çalışma saatleri

Çalışmalar, Cuma ve Cumartesi günleri gece saat 02:00 - 06:00, diğer günlerde ise gece saat 00:00 - 06:00 saatleri arasında yapılacak. Çalışmanın 10 gün sürmesi planlanıyor.

Alternatif güzergahlar

Çalışmalar süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahlar önerildi:

Konak Tünelleri veya varyanttan gelen araçlar için Mithatpaşa Caddesi veya Mustafa Kemal Bulvarı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan gelen araçlar için Konak Tünelleri veya Mithatpaşa Caddesi.