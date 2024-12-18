Yılın en çok beklenen yarışmalarından biri olan Survivor 2025, 1 Ocak 2025 tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile All Star kadrosunun yarışmacıları da netleşti.

Survivor 2025 Ne Zaman Başlıyor?

Acun Ilıcalı, Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünün 1 Ocak 2025 tarihinde ekranlara geleceğini duyurdu. Yeni sezonun heyecanı, yarışmanın takipçilerini sabırsızlandırıyor.

All Star Kadrosu Belli Oldu!

Survivor 2025 All Star kadrosunda, daha önceki yıllarda izleyicilerle buluşmuş ve büyük ilgi görmüş isimler yer alacak. Bu sezon yer alacak yarışmacılar şu şekilde:

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Yeni Yarışmacılar da Tanıtıldı!

Survivor 2025’te All Star kadrosunun yanı sıra yeni yarışmacılar da yer alacak. Yeni katılacak isimler ise şunlar:

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Survivor 2025'in izleyicilere ne tür sürprizler sunacağı ve hangi isimlerin bu sezon öne çıkacağı ise merak konusu.