Survivor 2025’te yarışacak isimler ve kazançları dikkat çekiyor. Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla ekrana gelen bu yılki Survivor’da, yarışmacıların haftalık maaşları belli oldu. Kim ne kadar kazanacak? İşte merakla beklenen cevaplar…

2025’te Survivor’a katılan ünlü ve gönüllü isimler

Survivor 2025 All Star’da heyecan dorukta! Her yıl olduğu gibi izleyicileri ekrana kilitleyen bu sezonda, yarışmacıların kazançları da gündem oldu. Yeni yılın ilk günlerinde ekranlara gelen Survivor 2025’te, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında yer alan isimler, izleyenlerin dikkatini çekti.

Ünlüler takımında İsmail Balaban, Serenay Aktaş, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Adem Kılıçcı, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda gibi tanınmış isimler yer alıyor. Gönüllüler takımında ise Batuhan Gökgöz, Tuğba Yeni, Adilhan Numan, Dilşah Kurt, Kübra Avcı, Göksu Küçükali, Kaan Kazgan gibi yeni yüzler var.

Survivor 2025 kazançları: Kim ne kadar alacak?

Yarışmacıların Survivor’daki haftalık kazançları, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle araştırılıyor. Yarışmacıların alacakları ücretlerin açıklanmasıyla, bu yılın en çok kazanan ismi de netleşti. Survivor, yarışmacıların yalnızca fiziksel mücadelesiyle değil, kazançlarıyla da dikkat çekiyor. Peki, hangi isim bu yıl en yüksek ücreti alacak? İşte Survivor 2025’teki haftalık maaşlar ve merak edilen detaylar.

Survivor’a katılan isimlerin maaşlarına dair şok detaylar!

İsmail Balaban ve Barış Murat Yağcı gibi tanınan isimler, yarışmaya katıldıkları için yüksek maaşlarla ödüllendiriliyor. Ancak bu yıl Gönüllüler takımındaki bazı isimlerin kazançları, beklenmedik derecede yüksek! Survivor 2025’te yarışmacıların maaşları, bir diğer dikkat çeken konu oldu. Herkes bu isimlerin ne kadar kazandığını öğrenmek için merakla bekliyor.

Yarışmacıların kazançları ve Survivor’a dair merak edilen diğer bilgilerle ilgili detaylar, sadece birkaç gün içinde daha da netleşecek!