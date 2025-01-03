Survivor 2025, yeni yılın ilk günü TV8 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Yeni sezona katılan ünlü isimler dikkat çekerken, yarışmaya dahil olan Sema Aydemir, hiç beklemediği bir karşılaşma yaşadı.

Sema Aydemir’i şoke eden isim Pınar Saka oldu

Acun Ilıcalı’nın, Survivor 2025’in yeni bölüm konseyinde yedeklerden bir kişinin kadroya dahil olacağını açıklamasının ardından, eski yarışmacı Pınar Saka sahneye çıktı. Sema Aydemir, Pınar’ı karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Pınar Saka, giriş yaptığı sırada “İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Herkes için geçerli değil, herkesi güzel günler beklemiyor. Bazılarının aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu açıklamaya Sema, “Ya sabır ya selamet” diyerek karşılık verdi.

Sema Aydemir'in yüz ifadesi sosyal medyada konuşuluyor

Sema Aydemir’in, eski rakibiyle karşılaştığı anki yüz ifadesi, sosyal medyada olay oldu. Survivor 2025 izleyicileri, Sema’nın bu anını "Sabaha kadar buna güleceğim" ve "Tarihin en iyi karşılaşması" gibi esprili yorumlarla ti'ye aldı.