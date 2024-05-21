Özgür, Hilmicem, Merve ve Nagihan arasında gerçekleşen eleme düellosu izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı.

ELEME DÜELLOSUNDA HEYECAN DORUKTAYDI

Dört yarışmacı arasında gerçekleşen düelloda, ilk olarak Özgür ile Merve ve Nagihan ile Hilmicem eşleşti. Hilmicem, performansını zirveye taşıyarak Nagihan'ı 5-1 gibi net bir skorla mağlup etti ve eleme potasından kurtuldu. Özgür ve Merve arasındaki mücadele de büyük bir çekişmeye sahne oldu, ancak sonunda Özgür, 5-2'lik skorla galip gelerek adını finale yazdırdı.

SON DÜELLODA BÜYÜK MÜCADELE

Büyük final öncesi son düelloda ise Merve ile Nagihan karşı karşıya geldi. İki güçlü yarışmacı arasındaki mücadelede, sakatlıklarla boğuşan Nagihan istediği performansı sergileyemedi. Zorlu bir sezon geçiren ve azmiyle adından sıkça söz ettiren Nagihan, final biletini kaçırarak adaya veda etmek zorunda kaldı.

"DAHA FAZLASI BENİM İÇİN İNTİHAR"

Vedasıyla herkesi şaşırtab Nagihan, " Burada olmak gurur verici olay. İyi ki gelmişim. İyi ki burada bulunmuşum. Çok çetin bir sezondu. Çok zorluklar yaşadım gerçekten. Eminim herkes yaşadı. Benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü burada her şey. Mental her şey. Mentalim çok kuvvetlidir ama tükendim. Bugün çıktım diyelim. Üç gün sonra tekrar pota var. Savaşmak istedim. Gideceksem de böyle gitmek istedim. Çok şükür Allah'a bu arenada bu hissiyatı yaşayarak gidiyorum. Sevenlerimden özür diliyorum. Fazlasını yapmaya çalıştım. Buraya kadar. Gerçekten tükendim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için. Kızımdan özür diliyorum. Devam etmemi istedi ama gerçekten öyle böyle bir sakatlık değil. Acı mı ağrı mı konuşmak dahi istemiyorum. Hayatımdaki en büyük sakatlığım ve son düzlükteyiz. Daha fazlasını zaten yapamazdım. Yapmak istesem buradan başka türlü ayrılmak zorunda kalacaktım. Böyle nokta koymak daha hayırlısıymış. Çok güzel bir insan tanıdım. Benim kardeşim, benim gençliğim, benim canım... Sırtımı yaslayıp da asla ve asla en ufacık bir şüphe duymayacağım bir insan var. Benden bu kadar jübilemi gerçekleştirdim. Daha fazlası benim için intihar. Güzel bir hikaye yazdım, ha bir ötesi ha bir öncesi. Bana müsaade..." ifadelerini kullandı.

Eleme düellosunun ardından Nagihan'ın adaya veda etmesi, birçok yarışmacı için beklenmedik bir sürprizdi. Özellikle Nagihan ile aralarında zaman zaman gerilim yaşayan Yunus Emre, sevincini pakurda top oynayarak ifade etti. Ancak Nagihan'ın ayrılığı, Merve ve Nefise'yi ağlattı.