1997 doğumlu olan Asena Demirbağ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunudur. Asena Demirbağ, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında. İzmir doğumlu olduğu bilinen Asena, Survivor’daki hırslı ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor. Sporcu kimliğiyle tanınan Asena, 2019 yılında eski futbolcu Ahmet Dursun ile evlenerek Paris’te dünya evine girdi. Bu evlilikten Lidya adında bir kızı olan Asena, 2021 yılında boşanma kararı aldı.

Survivor macerası ise 2023 yılında başladı. İlk sezonunda adından sıkça söz ettiren Asena, Survivor 2025’te yedeklerden ana kadroya geçerek yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle yarışmadaki Merve ile yaşadığı tartışmalar, onu sosyal medyanın gündemine taşıdı.