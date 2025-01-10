Survivor severler, bu akşam Survivor'ın yeni bölümünü izlemeyi bekliyordu ancak bu akşam Survivor yayınlanmayacak. 10 Ocak 2025 tarihinde TV8 ekranlarında, Survivor yerine MasterChef 2024'ün yarı finali izleyicilerle buluşacak.

Survivor neden yayınlanmıyor??

Survivor’ın bu akşam yayınlanmamasının nedeni, TV8'in yayın akışında MasterChef 2024 yarı finalinin yer alması. MasterChef, büyük finale yaklaşırken, bu akşam izleyicilere yarışmanın yarı final heyecanını yaşatacak.

Survivor yeni bölümü ne zaman?

Survivor'ın yeni bölümü, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanacak. Bu nedenle Survivor tutkunları, 10 Ocak'ı kaçırsa da 11 Ocak’ta yeni bölümle ekranlara dönüyor.

TV8 10 Ocak 2025 yayın akışı: