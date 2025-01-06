Meryem Kasap’ın yeni imajı Survivor’a damga vurdu

2025 Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Meryem Kasap, yeni imajıyla izleyicilerin gündemine oturdu. Daha önce iki kez sakatlık nedeniyle yarışmadan elenmek zorunda kalan Meryem, bu sezon güçlü dönüşüyle adından söz ettiriyor.

Scarlett Johansson’a benzetildi!

Sosyal medyada Meryem Kasap’ın yeni tarzı, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Scarlett Johansson’a benzetildi. Bazı kullanıcılar, “Tam Scarlett” derken, diğerleri benzerliği kabul etmeyerek “Her sarışın mavi gözlü benzer mi?” yorumunda bulundu.

Sosyal medyada tartışma: Benziyor mu, benzemiyor mu?

“Scarlett Johansson’ın Türk versiyonu olmuş!”

“Hiç alakası yok, estetik mi yaptırmış?”

“Meryem bu sezon kesin şampiyon olur, tarzıyla da dikkat çekiyor!”