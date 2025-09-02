Survivor’daki mücadelesiyle hafızalara kazınan eski milli atlet Nagihan Karadere, yaşadığı sakatlıkların ardından bir kez daha ameliyat masasına yattı. Karadere, sosyal medya hesabından sedyede çekilmiş fotoğrafını paylaşarak sağlık durumunu duyurdu.

2024’teki sakatlıkların etkisi sürüyor

Geçtiğimiz yıl Survivor’da sık sık sakatlıklarla mücadele eden Karadere, yarışmadan elenmesinin ardından ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olmuştu. Ancak yaşadığı sağlık problemleri bitmedi. Sporcu kimliğiyle tanınan Karadere, yeni operasyon geçirdiğini açıklayarak takipçilerini bilgilendirdi.

“Ayağa kalkacağım”

Ameliyat sonrası açıklama yapan Karadere, “Yarışma boyunca çok ciddi sakatlıklar yaşadım. Bunların etkilerini hala taşıyorum. Zorlu bir süreçten geçiyorum ama kısa zamanda ayağa kalkacağım” dedi.

Sevenlerinden destek yağdı

Karadere’nin paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Hayranları ve sevenleri, “Geçmiş olsun” mesajlarıyla ünlü sporcuya destek oldu.