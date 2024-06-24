Survivor'da şampiyonluk tacını takan ve yarışmada Barış ve Ogeday ile yaşadığı ilişkilerle uzun süre gündemde kalan Nisa Bölükbaşı, bir süredir aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile nişanlandı. Çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti ve sade bir törenle nişanlandıklarını duyurdu.

Sade ve Zarif Bir Tören

Nisa Bölükbaşı, gönlünü Yiğit İnandı'ya kaptırarak mutluluğunu bir adım öteye taşıdı. Dün ortak bir paylaşım yaparak evlilik teklifi aldığını duyuran çift, ardından aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Nişan törenine ait bir kareyi sosyal medyada paylaşan Nisa Bölükbaşı, sadeliğiyle beğeni topladı. Beyaz sade bir elbise tercih eden Nisa, saçlarını açık bıraktı ve oldukça doğal bir makyaj yaparak zarif bir görünüm sergiledi.