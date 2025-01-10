ABD'nin Los Angeles şehrindeki orman yangını, hem evleri hem de yaşam alanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 10.000'den fazla ev ve bina tamamen yok oldu. Hollywood ünlülerinin malikanelerinin yanı sıra, Türkiye'deki bazı ünlülerin de evleri yangından zarar gördü. Survivor Turabi Çamkıran, evinin ve arabasının küle döndüğünü duyurdu ve yaşadığı zor durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Turabi, yaptığı paylaşımda, “Evim, arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantası giysim ve sağlıksız bir vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız, neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Hayatında bir başka zorlu dönemi geride bırakan Turabi, "Sağlığınla boğuşurken, 'Daha kötü ne olabilir ki?' diye isyan ediyorsun. Menajerimden haber alıyorsun, her şeyin yanmış!” diyerek yaşadığı duygusal durumu aktardı.

“Ana ocağıma geri dönüyorum”

Evini kaybetmiş olmanın verdiği şoku yaşayan Turabi, “Ser ana yün yorganımı, yer sofrasını… Yarışmadan sonra gidecek yerim kalmadı, ana ocağıma geri dönüyorum” diyerek, yaşadığı çıkmazı ve geri dönmek zorunda olduğu yerin acı gerçeğini dile getirdi. Turabi’nin bu zor zamanlarındaki dayanıklılığı ve mücadelesi, sevenlerini derinden etkiledi.

Yangının zararları devam ediyor

Los Angeles’teki orman yangını, yalnızca ünlü isimleri değil, binlerce insanı da olumsuz etkiledi. Yangının maddi hasarları büyük olurken, birçok insan evini kaybetti ve sığınacak yer bulmakta zorlanıyor. Turabi ve diğer ünlüler, hayatlarını yeniden inşa etmek için sıfırdan başlamak zorunda kalıyor.