Hikmet Tuğsuz, 2025 Survivor yarışmasına yedeklerden katılan ve büyük bir merak uyandıran isimlerden biri. 2022 Survivor sezonunda gösterdiği üstün performans ve mücadeleci tavırlarıyla dikkat çeken Tuğsuz, özellikle sporcu kimliğiyle tanınan bir yarışmacıdır.

Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hikmet Tuğsuz, 1988 doğumlu ve Türk bir sporcu olarak biliniyor. Spor geçmişi oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Atletizm başta olmak üzere, dekatlon, futbol, voleybol, hentbol ve triatlon gibi birçok branşta aktif olarak yer almış ve milli takım seviyesinde dereceler elde etmiştir.

Kariyeri

Hikmet Tuğsuz, özellikle dekatlon branşında uzun yıllar rakipsiz kalmış ve birçok önemli başarılara imza atmıştır. Sporculuk kariyerinin yanı sıra, antrenörlük kariyerinde de önemli işlere imza atmıştır. Başpehlivanların antrenörlüğünü yaparak Türkiye’nin önemli sporcularını yetiştiren isimlerden biri olmuştur.

Survivor 2022'deki performansı

Survivor 2022 sezonunda büyük bir mücadele sergileyen Tuğsuz, parkur performansları ve hırsıyla izleyicilerin dikkatini çekmişti. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle erken bir şekilde yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.