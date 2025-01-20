Bu hafta Survivor’da potaya giren isimler Melih, Kaan, Doğuş ve Batuhan’dı. Ancak bu dört isim arasından sadece iki yarışmacı, adada kalma şansını sürdürebilmek için final düellosuna çıkabildi.

İlk düelloların sonuçları

Önceki düellolarda Batuhan, Melih’i 5-1’lik skorla geçerken, Doğuş da Kaan’ı aynı sonuçla mağlup etti. Bu sonuçlar, Melih ile Kaan’ın final düellosuna çıkmasına yol açtı.

Final düellosunda Kaan kaybetti

Melih ile Kaan arasında oynanan son düelloda heyecan doruktaydı. Nefes kesen bir rekabetin sonunda, Melih 5-2’lik skorla Kaan’ı yenerek adada kalmaya hak kazandı. Bu sonuçla Kaan, Survivor 2025’e veda eden isim oldu.

Survivor'da ödül oyunu da büyük bir çekişmeye sahne oldu. All Star ile Gönüllüler arasında yapılan ödül oyununun sonunda, mavi takım 12-9'luk skorla galip gelerek bir tabak makarna ödülünü kazandı.