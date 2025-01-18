Survivor 2025'in yeni bölümü, izleyenleri ekran başında şoke etti. Adem Kılıçcı, köpek balıklarıyla çevrili sularda korku dolu anlar yaşadı.

"Ağı atsam balık beni de götürür"

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Adem Kılıçcı, yaşadığı tehlikeli anları şu sözlerle dile getirdi:

"5-6 tane köpek balığının ortasında kaldık. İlk defa bir köpek balığının bana doğru geldiğini hissettim. Hem korktum hem açtım. Ağı atsam balık beni de götürür diye düşündüm."

Bu tehlikeli deneyim, izleyenlerin nefesini keserken sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Melih ya da ben"

Aynı bölümde, ilk eleme adayı olan Kaan Kazgan, konseyde çıkan karar hakkında konuştu:

"Dokunulmazlık oyununu kaybettik. Adımın çıkmasına şaşırmadım, iki isim vardı: Melih ya da ben."