Survivor All Star 2025 yeni bölümde yaşanan gergin anlar izleyenleri ekrana kilitledi. Almeda ve Dilşah arasında başlayan tartışma, hızla büyüyerek Dilşah'ın fenalaşmasına yol açtı. Acun Ilıcalı, olayın ardından açıklamada bulunarak Almeda'ya yaptırım uygulanacağını duyurdu.

"Ajitasyon yaparak geldin, ajitasyon yaparak gideceksin"

Tartışma, Almeda'nın Dilşah'a yönelik "Ajitasyon yaparak geldin, ajitasyon yaparak gideceksin buradan" şeklindeki sözleriyle başladı. Dilşah, bu sözlere sinirlenerek Almeda'nın üzerine yürüdü ve "Diyemezsin bana. Seni yolarım, diyemezsin" diyerek bağırdı. Gerilen ortam sonrası Dilşah ağlayarak fenalaştı ve birden yere yığıldı. Yarışmacı arkadaşları, Dilşah'a hemen yardım ederek durumu sakinleştirmeye çalıştı.

Acun Ilıcalı'dan sert açıklama

Yaşanan olay sonrası ada konseyi acil olarak toplandı ve Acun Ilıcalı durumu değerlendirdi. Ilıcalı, Almeda'ya sert bir uyarıda bulunarak, "Üst düzey saygısızlık. Farkında mısın sen durumun? Söylediğin sözler son derece çirkin. Sana bir yaptırım yapmak zorundayız" dedi. Almeda, söz konusu ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Yetimhanede büyümedim, ama çok zor şartlarda büyüdüm. O kelimeyi atasözü olarak söyledim. Özür diliyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Almeda'ya yaptırım

Acun Ilıcalı, tartışmanın ardından Almeda'ya yönelik ceza kararını verdi. Ilıcalı, "2 ödülden yararlanamayacaksın. Cezan 1 ödüle düşmüştü, şimdi 3 ödülden faydalanamayacaksın" diyerek, Almeda'ya oyun ödüllerinden yaptırım uygulandı.