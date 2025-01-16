Survivor'da Hangi Isim Elendi 15 Ocak 2025 Survivor Elenen Isim Belli Oldu

15 Ocak 2025 tarihli Survivor 12. bölümde, Merve ile Göksu arasındaki eleme düellosunu kazanan isim belli oldu. Merve, Survivor'a veda etti.

Merve, Survivor'a veda etti

Survivor 2025, 15 Ocak tarihli 12. bölümünde heyecan dolu anlara sahne oldu. Haftanın eleme düellosunda Merve ve Göksu, adada kalma mücadelesi verdi. Bu kritik mücadelede kazanan isim 5-3'lük skorla Göksu oldu. Sonuç olarak, Merve Survivor’a veda eden isim oldu.

Ödül oyununu hangi takım kazandı?

All Star ve Gönüllüler takımları, kıymalı börek ödülü için karşı karşıya geldi. Tansiyonun yükseldiği bu mücadelede, All Star takımı 12-9'luk skorla galip geldi ve ödülün sahibi oldu.

Eleme düellosunda gerilim

Eleme düellosu, yalnızca oyun açısından değil, gerilim açısından da oldukça dikkat çekiciydi. Merve ile Asena arasında yaşanan tartışma, ortamı daha da kızıştırdı. Asena’nın oyun alanından çıkarılması, gerilimin zirveye çıkmasına sebep oldu. Ancak gerilim dinamiklerine rağmen, eleme düellosunda kazanan Göksu oldu.