Survivor 2025’te heyecan sürerken, bu hafta adaya veda eden isim Barış oldu. Ancak eleme heyecanı dışında, konseyde yaşanan tartışmalar gündem oldu. Kaan’ın takım arkadaşları hakkında yaptığı sert açıklamalar, All Star takımında büyük yankı uyandırdı. Bu açıklamalar sonrası, Sema ve Pınar arasındaki eski gerilim yeniden alevlendi. Pınar, Sema’yı "çıkarcı ve bencil" olmakla suçladı. İşte Survivor 2025’in son bölümünde yaşananlar!

Kaan’ın sert açıklamaları ve Sema’nın savunması

Konseyde Kaan, takımlarını eleştirirken, "Bireysel olarak iki takıma baktığımızda aslında bence denk. Aradaki farkı oluşturan şey bizim takım olmamız. Bugün karşı tarafta ağabeyler ve ablalar takımlarını sattılar. Sorumluluk almadılar, beğenmedikleri erkekleri best of’a çıkarttılar" şeklinde sert ifadeler kullandı. Bu sözler sonrası Sema savunmaya geçerek, "Kendimi korumaya çalışıyorum, İstanbul’da yarışmak istiyorum ve o günü görebilmem için yırtık bacakla çıkmamam gerekiyordu" şeklinde cevap verdi.

Pınar’dan Sema’ya sert tepki!

Geçen yıl büyük bir kavga yaşayan Pınar ve Sema arasındaki gerilim, Sema’nın savunmasına karşılık Pınar’ın sert sözleriyle tekrar gündeme geldi. Pınar, "Aslında bakarsanız Sema hayatında ilk kez dürüst davrandı. Her zaman çıkarcı ve bencildi. Bunu hep saklamaya çalışıyordu" şeklinde açıklamalarda bulunarak, Sema’ya sert eleştirilerde bulundu.

Geçen yıl yaşanan kavga hala hafızalarda

Geçtiğimiz yıl Pınar ve Sema arasında yaşanan büyük kavga, Survivor camiasında uzun süre konuşulmuştu. Sema’nın diskalifiye edilmesine yol açan bu olay, iki yarışmacı arasındaki ilişkinin hiç de iyi olmadığını gözler önüne sermişti. Şimdi, Survivor 2025’te ikili arasındaki bu gerilim tekrar gündeme geldi. Bu açıklamalar, Survivor severler arasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor!