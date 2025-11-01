İzmir’in Ödemiş ilçesinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen Süs Bitkileri Fuarı, üretici ve sektör temsilcilerini buluşturdu. Fuarı ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın, üreticiler ve CHP’li Ödemiş Belediye Başkanı ile yaşadığı esprili diyalog günün en renkli anlarından biri oldu.

Milletvekili Çankırı, standları gezerek üreticilerin taleplerini dinledi. Bölgenin üretim gücüne dikkat çeken Çankırı, Ödemiş’in Türkiye ekonomisi için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Fidancılık üreticisi Ali Ceylan, lojistik sorunlarını dile getirerek Ödemiş–Salihli hattında tünel ihtiyacına dikkat çekti:

“Fidanlarımızı Kemalpaşa üzerinden 4 saatte veya Bozdağ’ın 2 bin 300 rakımlı yolundan ulaştırıyoruz. 5 kilometrelik bir tünel yapıldığında büyük tasarruf sağlanır.”

Ceylan’ın, CHP’li Ödemiş Belediye Başkanı’nın da bulunduğu ortamda söylediği espri gülüşmelere neden oldu:

“En güzel belediye başkanı bizde, en güzel başkanlar bizde!”

Çankırı ise tebessüm ederek şu yanıtı verdi:

“En güzel Cumhurbaşkanı da bizde, Türkiye’mizde.”

Bu karşılıklı espri, Süs Bitkileri Fuarı ziyaretçileri tarafından gülümsemeyle karşılandı.

“Ödemiş Türkiye’nin üretim gücüdür”

Çankırı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada üreticilerin beklentilerini yakından takip edeceklerini belirtti:

“Bu topraklarda alın teriyle yeşeren her emek, Türkiye’nin geleceğine dikilmiş bir umuttur. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”