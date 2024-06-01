BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitimden Sorumlu Bakanlar 8. Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Kongratbay Şaripov, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Caferov ve üye ülkelerden yetkililer katıldı.

Toplantıda Türkiye'den Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da yer aldı.

Emrullayev, yaptığı konuşmada Türk devletleri arasındaki istikrarlı ve sağlıklı işbirliğinin temelinin gençlik olduğunu belirterek eğitim kurumları arasındaki öğrenci değişiminin çocukların ortak tarih, kültür ve gelenekleri tanımasına olanak sağladığını kaydetti.

TDT kapsamındaki işbirliklerinin başarıyla devam ettiğini söyleyen Emrullayev, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında kardeş ülkelerin desteğiyle inşa edilen okulların dostluk ve kardeşlik sembolü olduğunu vurguladı.

Toplantıda, TDT ülkeleri arasında eğitim alanındaki işbirliklerinin daha da geliştirilmesi hususunda müzakereler yapıldı.

