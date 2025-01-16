Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Aralık 2024 için çiğ süt tavsiye satış fiyatını açıkladı. Maliyet artışları sebebiyle fiyatın bir önceki aya göre yükseldiği dikkat çekti. Bu fiyat değişikliği, süt, peynir, yoğurt ve tereyağ gibi süt ürünlerinin fiyatlarını doğrudan etkileyecek.

Çiğ süt üretim maliyeti ve tavsiye fiyatı arttı

Kasım ayında 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 19,25 TL olarak belirlenirken, Aralık ayında bu rakam 19,60 TL'ye yükseldi. Aynı dönemde çiğ sütün tavsiye satış fiyatı ise 23,52 TL'ye çıkarıldı. TÜSEDAD, üretim maliyetlerinin artmasındaki sebepleri şu şekilde sıraladı: saman fiyatındaki 40 kuruşluk artış, kuru yonca otunda 28 kuruşluk artış ve buzağı satış fiyatlarındaki değişiklikler. Bu maliyet artışları, çiğ süt fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Süt ürünlerinde zamlara sebep olacak fiyat artışı

TÜSEDAD'ın açıklamalarına göre, çiğ süt fiyatlarındaki bu artışın süt ve süt ürünlerine zam olarak yansıması bekleniyor. Özellikle peynir, tereyağ ve yoğurt fiyatlarının önümüzdeki dönemde yükselmesi gündemde. Artan maliyetler, üreticilerin fiyatlarını artırmasına sebep olacak ve bu da tüketiciye yansıyacak.

Sektörün devamlılığını sağlayacak adımlar atılacak

TÜSEDAD, sektördeki dengeyi korumak ve çiğ süt üretim arzını sürdürülebilir kılmak için fiyat artışının gerektiğini belirtti. Ayrıca, çiğ süt tavsiye fiyatlarına ortalama %20 kar marjı eklenerek, sektördeki üreticilerin ve tüketicilerin güvenli bir şekilde yol alması hedefleniyor.