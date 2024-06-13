Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki bir evde trajik bir olay yaşandı. 14 aylık L.B., iddialara göre ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovaya düştü. Durumu fark eden ailesi hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, solunumu duran L.B.'yi hızla ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen L.B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.