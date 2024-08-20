CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin süt sektöründeki sorunları gündeme taşıdı. Gürer, süt fiyatlarındaki düşüşün üreticileri zor durumda bıraktığını ve hayvan varlığında büyük kayıplara yol açtığını belirtti. Son 5 yılda Türkiye’nin hayvan varlığında 10 milyona yakın kayıp yaşandığını ifade eden Gürer, yanlış süt politikalarının bu kaybı derinleştirdiğini vurguladı. Gürer, Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 14 lira 65 kuruşluk süt fiyatının yetersiz olduğunu ve bazı bölgelerde halen 12 liradan süt alındığını belirtti.

“Sektörde derin sorunlar var”

Süt üreticisi Nevzat Genişyürek ise sektördeki yapısal sorunlara dikkat çekti. Genişyürek, süt fiyatlarının maliyet artışlarına rağmen sabit kaldığını ve üreticilerin büyük zorluklar yaşadığını söyledi. Artan maliyetler ve düşük süt fiyatlarının gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirten Genişyürek, “Süt verdiğimiz firmalar yeterli ödeme yapmıyor. Üreticiye destek yerine adil bir fiyat politikası uygulanmalı” dedi.

"Yem miktarına eşdeğer süt fiyatı istiyorum"

Genişyürek, 2011 yılındaki yem miktarına eşdeğer bir süt fiyatı talep etti. “Destek istemiyorum, sadece 1 litre sütün 1,5 kilo yem alabilecek şekilde fiyatlandırılmasını istiyorum,” diyen Genişyürek, mevcut maliyetlerin çok yüksek olduğunu ve bu durumun üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade etti.

Türkiye ithalata bağımlı

Genişyürek, Türkiye’nin düve ithalatına bağımlı hale geldiğini ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti. Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın risk oluşturduğunu ve bu durumun üreticiler için büyük tehlikeler barındırdığını söyledi.

Küçük aile işletmelerine destek çağrısı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki sorunların yapısal olduğunu ve köklü çözümler gerektiğini vurguladı. Gürer, “Tarım ve hayvancılıkta ciddi sorunlar var. Doğru yönetilmezse, ithalata bağımlı hale geliriz. Küçük aile işletmeleri desteklenmeli, büyük işletmelerle birlikte bu sektörlerin güçlendirilmesi gerekiyor,” dedi.

Yapısal sorunlara kökten çözüm

Genişyürek, sütün maliyetinin fiyatıyla uyumlu olmamasının yanı sıra, değişken maliyetlerin de göz ardı edildiğini belirtti. Ayrıca, tarımsal üretim ve yem temininde yaşanan zorluklara dikkat çekti. “Sektördeki yapısal sorunlar kökten ele alınmalı, aksi takdirde üreticiler büyük zarar görecek,” dedi.