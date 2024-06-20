Normal günlerde 15 TL olan süt fiyatları, bayram tatili süresince yaklaşık olarak litre başına 7,5 TL civarında işlem gördü. Bu durum, süt üreticileri ve süt toplama kooperatiflerini Bakanlık'tan destek talep etmeye yöneltti. Sorunun kökeninde 8-10 yıldır devam eden yanlış uygulamaların olduğunu belirten Nazilli ve Çevreleri Tarımsal Kalınıma Kooperatifi (Ör-Koop) Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Onal, ilgili bakanlıklardan acil düzenlemeler yapılmasını talep etti.

Türkiye genelinde Marmara Bölgesi dışında kalan illerde günlük yaklaşık 55 milyon litre süt üretilirken, Aydın'da bu miktarın günlük 1 milyon 250 bin litre civarında olduğu belirtiliyor. Ancak bayram tatillerinde düşen süt fiyatları, üreticilerin ekonomik durumlarını olumsuz etkiliyor ve sektörde belirsizlik yaratıyor.

"Resmi tatiller kabus gibi oluyor"

Önal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Maalesef bayram ve birkaç günlük resmi tatili olan özel günler süt üretici açısından kabus gibi oluyor. En mutlu günlerimiz hem süt üreticilerinin hem de süt toplayan kooperatif ve ya da firmaların zarar ettiğimiz günler olduğu için sıkıntılı günler olarak addediliyor. Sütlerin alınıp satılmadığı günlerde üreticinin sütleri Türkiye Süt Kurumu marifeti ile alıverilmelidir. Bu sorunun şimdilik başka çözümü görünmüyor. Sadece Aydın ilinde günlük yaklaşık süt üretimi 1250 ton civarında. Sadece Aydın özelinde ele aldığımızda Aydın ilinde bayram günleri şehrin günlük zararı 4 milyon 687 bin 500 TL’ye tekabül eder. Bunu her bayram günü ile çarparsak maalesef memleketimizin zararı onlarca milyona ulaşıyor. Bu işin çözümü için defalarca öneri sunduk. İlgili kurum ve bakanlık yetkilileri talep ederse yine çözüm önerilerimizi yineleriz” diyerek Türkiye’de süt üreticisinin bu sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini belirtti.