Suudi Arabistan ile TCMB arasındaki 5 milyar dolarlık depo alım işlemini değerlendiren Bakan, dış yükümlülüklerin azalmasına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilen 5 milyar dolarlık depo alım işleminin sona erdiğini duyurdu. Bakan Şimşek, bu adımın, dış kaynak girişinin artması ve ters dolarizasyon süreci ile birlikte, Türkiye'nin rezervlerini güçlendirdiğini belirtti.

Artan dış kaynak girişi

Bakan Şimşek, Türkiye'nin dış kaynak girişinin arttığını ve bunun sonucunda rezervlerin güçlendiğini vurguladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz.



Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek. https://t.co/dlc1CR8cSk — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 24, 2024

5 milyar dolarlık depo alım işlemi

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki 5 milyar dolarlık depo alım işleminin sona erdiğini belirten Bakan Şimşek, bu işbirliğinin Türkiye'nin ekonomik yapısına olumlu katkı sağladığını ifade etti. İki ülke arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Azalan dış finansman ihtiyacı

Bakan Şimşek, azalan dış finansman ihtiyacı ve ters dolarizasyon süreci sayesinde Türkiye'nin ekonomik rezervlerinin güçlendiğini belirtti. Bu gelişme, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını artırırken, dış yükümlülüklerin azalmasına da katkı sağlıyor.