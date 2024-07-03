Türk müteahhitlik firmaları, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) organizasyonunda Suudi müteahhitlik firmalarıyla bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Suudi Arabistan’ın kamu ve özel sektör temsilcileri, yol, atık yönetimi ve geri dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi için Türk müteahhitler ile bir araya geldi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) organizasyonunda İstanbul’da düzenlenen ‘Türkiye-Suudi Arabistan İnşaat Forumu’nda, yol ve geri dönüşüm projelerinde uzmanlaşan 35 Türk müteahhitlik firmasının temsilcileri, bu konularda işbirliği için gelen 23 Suudi firma temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiler.

Her iki ülkenin kamu temsilcileri ve müteahhitlik firmaları yetkilerinin katılımıyla gerçekleştirilen forumun kapanış konuşmalarını Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut (MOMRAH) Bakanı Majed bin Abdullah Al-Hogail, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve Suudi Müteahhitler İdaresi Başkanı Zakariya Al-Abdulqader gerçekleştirdi.

Forum kapsamında Suudi yetkililer ülkede yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdiler. Verilen bilgilere göre; Suudi Arabistan’da Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanlığı’nın yürüteceği yol, atık yönetimi ve geri dönüşüm projelerine de gelecek 5 yılda 60,5 milyar dolarlık bütçe ayırılması hedefleniyor. 2026 yılına kadar gerçekleştireceği inşaat projeleri için ise 281 milyar dolarlık bütçe ayıracak. Vizyon 2030 kapsamındaki Neom, Kral Salman Enerji Parkı, Qiddiya, Kızıl Deniz Global gibi mega projelere toplamda ise 1,2 trilyon dolarlık bütçe ayrılması planlanıyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLERE VİZYON 2030 DAVETİ

Forumun kapanışında konuşan Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut (MOMRAH) Bakanı Majed bin Abdullah Al-Hogail, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 projelerinden bahsederek, Türk firmalarını bu projelerde görmek istediklerini vurguladı. Gerçekleştirilen forumun iki ülke arasındaki süregelen ilişkileri daha da ileri taşıyacağına işaret eden Al-Hogail, karşılıklı gerçekleşen ziyaretlerin daha fazla somut işbirliğine dönüşeceğine inandığını söyledi.