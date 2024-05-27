Yeşilburç köyü sakinlerinin, Serfice sancağına bağlı Grebene kazasında yer alan Krifçe köyünden Türkiye'ye gelen mübadillerin zengin kültürünü ve yaşadıkları örf, adet ve gelenekleri anlatan bir kitap, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlandı ve raflardaki yerini aldı.

"Kültürel mirasımız sürecek"

Kitabın yazarları Zihni Güçer ve Dr. Yalçın Güçer, “Bu örf, adet ve geleneklerin yanı sıra, köyümüzün geleneksel mutfağı da kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Köyümüzün her yemeği, içerisinde bir hikâye barındırır. Yemekler, özel günlerden günlük yaşama uzanan geniş bir yelpazede kendini gösterir ve bu yemeklerin tarifleri sadece bir tat değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın da bir parçasıdır. Bu gelenekler ve yemekler, yaşam mücadelesi, göç, evlilikler ve modernleşme gibi nedenlerle zamanla unutulmaya yüz tutmuştur. Oysaki geçmişimizin tadını, kokusunu ve hikayelerini yansıtan geleneksel yemeklerimiz ve onları yaşatan adetlerimiz, bizi biz yapan, bizi bir araya getiren ve kimliğimizi belirleyen önemli unsurlardır. Bu kitap ile, unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi hatırlatma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma hedefleriyle, köklerimizi koruyarak birlik ve beraberliğimizi sürdürmemiz amaçlanmıştır. Aynı zamanda geçmişimize ışık tutarak köyümüzün tarihini aydınlatıp canlandırırken köyümüzün özgün kimliğini koruma ve geleceğe taşıma hedeflenmiştir. Gelecek kuşaklara, köyümüzün derin köklerini ve birbirinden kıymetli geleneklerini aktarmak adına bu çabamız, gelecekteki nesillerimizin de köklerini tanımalarına ve kültürel mirasımızı sürdürmelerine yardımcı olacaktır.” diye konuştular.

" Mübadelenin bıraktığı derin izler net görülmektedir"

Mübadil geleneklerinin unutumaması için bu kitabı yazdıklarını belirten Dr. Yalçın Güçer: “Kitabımızın içeriğini Lozan Antlaşmasıyla 1924 yılında Rumeli Serfice Sancağı’na bağlı Grebene Kazası Krifçe Köyü’nden (yeni adı Kivotos Köyü) mübadeleyle gelen ve Niğde Merkez’e bağlı Yeşilburç Köyü’ne yerleşen mübadillerin çocukları ve torunlarıyla, kültürün en önemli miras değerleri arasında bulunan gelenekleri babam Zihni Güçer ile birlikte ele aldık. Bir başka deyişle temelinde yokluk ve zor yaşam koşulları olan geleneklerimiz ve yemeklerimiz incelendiğinde, mübadelenin bıraktığı derin izler net olarak görülmektedir. Geleneklerimiz ve mübadil yemeklerimiz özelinde kültürel mirasımızın ilelebet var olması ve unutulmaması diliyorum.” ifadelerini kullandı.