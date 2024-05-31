Alpler'den ilham alan ve zinde bir yaşamı teşvik eden otelin bünyesindeki Pürovel Spa&Sport merkezinin üyeleri için düzenlenen özel gecede keyifli anlar yaşandı.

Swissôtel'in muhteşem bahçelerinden Oval Bahçe'nin huzurlu atmosferinde bir araya gelen üyeler, canlı müzik eşliğinde lezzetli ikramların tadını çıkardılar.

Swissôtel Büyük Efes İzmir'in Genel Müdürü Rıza Elibol, davetlilere hitaben sağlıklı bir yaşamın öneminden bahsetti. Pürovel Spa&Sport'un üyelerine keyifli ve rahatlatıcı anlar yaşatmayı amaçladıklarını belirten Elibol, bu sezon da daha fazla yenilik ve fırsat sunacaklarını ifade etti.

Elibol'un konuşmasının ardından, gece canlı DJ performansı ve dans gösterileriyle devam etti.