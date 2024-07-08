İtalyan otomotiv markası SWM Motor, Türkiye'de üretim yapmak için gerekli başvuruları tamamladı. Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM Motor, Türkiye pazarına 2023 yılı sonunda giriş yaparak dikkat çekti. Şirket, Türkiye'yi global büyüme stratejisinin kilit noktalarından biri olarak belirledi.

Türkiye'de üretim ve büyüme planları

ATMO Group'tan yapılan açıklamaya göre, SWM Motor'un Türkiye temsilcisi olan grup, üretim girişimiyle agresif büyümesini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. SWM Motor, G01, G01F, G03F ve elektrikli hafif ticari X30L EV modelleriyle Türk tüketicisinin karşısına çıktıktan sonra, Haziran ayında G05 isimli yeni D-SUV modeliyle ürün gamını genişletti.

Yıllık 50 bin araç üretim kapasiteli tesis

ATMO Group Üst Yöneticisi (CEO) Anton Chernov, Türkiye'deki yatırım ve büyüme planları hakkında şu açıklamalarda bulundu: "ATMO Group olarak Türkiye'de yatırım yapmaya ve daha fazla proje geliştirmeye ilgi duyuyoruz. Türkiye'deki çalışan sayımız geçen yıla göre iki katına çıktı. Gelirimiz her yıl artıyor ve gelişim için uzun vadeli bir planımız var. Şu anda yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz. Bu tesis, Türkiye pazarının yanı sıra Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanacak."

Chernov, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile aylar öncesinden görüşmelere başladıklarını, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de temaslarının sürdüğünü belirtti. Yerel ortaklarla aktif iletişim halinde olduklarını vurgulayan Chernov, nihai yatırım kararının devletten sağlanacak destek tedbirlerine bağlı olacağını ifade etti.

Kaliteli ve uygun fiyatlı SUV modelleri

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu ise markaya Türkiye'de yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Türkiye, uzun vadeli iş geliştirme açısından yüksek potansiyele sahip bir bölge. Profesyonel ve güçlü bir bayi ağı kurduk ve yeni ortaklar katılmaya devam ediyor. Satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedarikinde genişleyen bayi ağımızla müşterilerimizi destekliyoruz. İlk parti gelen araçlarımız yollarda ve ilk müşterilerin yorumları çok olumlu oldu." dedi.

Azmanoğlu, Türkiye'deki operasyonların gelişimine yatırım yapmaya devam edeceklerini ve Türk müşterilere yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Hibrit ve elektrikli araç üretimi

Chernov, Türkiye'de modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra bir dizi ticari aracın üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Tüm detayları netleştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve bu konuda devletin desteğini ve aktif yardımını umuyoruz." dedi.