Amerikan progresif metal sahnesinin dev ismi, Avrupa turnesi öncesinde Black Label Events öncülüğünde Türkiye'de ilk kez sahne alacak. 30 Ağustos Cuma günü IF Performance Hall Beşiktaş'ta gerçekleşecek bu tarihi konser için geri sayım başladı. Metal müziğin enerjisini doruklarda hissettirecek olan Symphony X, metal müzik tutkunlarına özel sürprizlerle dolu bir gece vaat ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 1994 yılında New Jersey, ABD'de gitarist Michael Romeo tarafından kurulan Symphony X, Michael Romeo (gitar), Russell Allen (vokal), Michael Pinnella (klavye), Michael Lepond (bas gitar) ve Jason Rullo (davul) gibi üyeleriyle progresif ve neoklasik metalin zirvesinde yer alıyor. Grup, bugüne kadar dokuz stüdyo albümü yayınlayarak dünya çapında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Symphony X, progresif rock ve heavy metalin klasik öğelerle harmanlandığı benzersiz müzik tarzıyla dikkat çekiyor. Dream Theater ve Fates Warning gibi türün önde gelen temsilcileriyle karşılaştırılan grup, müzik sahnesinde kalıcı izler bıraktı. Michael Romeo, grubun ismiyle ilgili ilginç hikayeyi şu sözlerle anlatıyor: "Yaptığımız müzikte klavye, gitar ve bazı klasik unsurlar vardı, bu yüzden 'Senfoni' kelimesi aklımıza geldi ve... sonra biri 'Senfoni X' dedi ve biz de 'evet, bu harika' dedik. Bu 'X' de bilinmeyeni ve yaptığımız diğer şeyleri temsil ediyor."

"The Divine Wings of Tragedy" (1997), "V: The New Mythology Suite" (2000), "The Odyssey" (2002), "Paradise Lost" (2007) ve "Underworld" (2015) gibi albümleriyle progresif metalin öncüsü olan Symphony X, sahnedeki uyumları ve yüksek enerjileriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Symphony X'in Türkiye'deki bu ilk performansı, Türk metal müzik sahnesi için tarihi bir an olacak. Türkiye’deki metal müzikseverler, bu türün en önemli temsilcilerinden birini canlı izleme fırsatını elde edecek ve Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan hayranlar, İstanbul'da buluşarak bu özel geceyi paylaşacaklar.