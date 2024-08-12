Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında kendi evinde Adana Demirspor’u 1-0’lık skor ile mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacağı Lille maçının hazırlıklarını tamamladı. Bir yandan da transfer görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli ekipte gündeme flaş bir isim geldi.

Sebastian Szymański Napoli yolcusu

Sebastian Szymański, geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Polonya ile Euro 2024’de de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Szymański’ye İtalya’dan Napoli talip oldu. Antonio Conte’yi takımın başına getiren ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Napoli’de ilk hedef Szymański oldu. Napoli Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerine başladıktan sonra Szymański ile masaya oturacak.

Szymański’nin boşluğu Puertas ile doldurulacak

Sebastian Szymański’nin olası Napoli transferi durumunda Fenerbahçe gündemine Union Saint-Gilloise’ın 25 yaşındaki on numarası Cameron Puertas’ı aldı. Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi ile gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Puertas, Avrupa ve Konferans Ligi dahil olmak üzere çıktığı 56 karşılaşmada 14 gol ve 23 asist kaydetti. Puertas’ın takımı, Konferans Ligi’nde ise karşılaştığı Fenerbahçe’ye yenilerek turnuvadan elenmişti.

Fenerbahçe paylaşımı geldi

Adı Fenerbahçe ile anılmaya başlayan Puertas ise sosyal medya hesabından Fenerbahçe’nin paylaşımlarına yorum attı. Fenerbahçeli oyuncuların gönderilerinin altına da yorumlarda bulunan Puertas, sosyal medya hesabında ise sarı lacivert kalp ve zaman emojisi kullanarak paylaşımda bulundu.