Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin 9’uncu kez gerçekleştirdiği ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışmasında 2024 yılının otomobili T10X oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, sektörde birçok ilklere imza attığı Trumore uygulaması inovasyon ödülü sahibi olduğunu duyurdu.

Togg'un kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin 9'uncusunu gerçekleştirdiği "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında T10X modeli yılın otomobili seçildi. Togg, "Kullanıcılarımızla buluştuğumuz ilk yılda bizi bu önemli ödüllerle buluşturan OGD üyelerine teşekkür ederiz. Hep birlikte daha iyiye" mesajını paylaştı.

https://twitter.com/Togg2022/status/1805698914080670104