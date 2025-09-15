TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD), 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 11.113 milyon TL gelir, 2.497 milyon TL FAVÖK ve 1.134 milyon TL net kar elde ederek beklentileri geride bıraktı. Deniz Yatırım, bilanço sonrası hisseyi olumlu değerlendirdi.

Gelir ve FAVÖK büyümesi

TAB Gıda, 2Ç25’te yıllık bazda %9 artışla 11.113 milyon TL gelir kaydetti. FAVÖK 2.497 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık 1,1 puan azalarak %22,5 oldu. Şirket, faaliyet giderlerindeki artışa rağmen reel büyümesini desteklemeyi başardı.

Net kar beklentileri aştı

Şirketin 2Ç25 net karı 1.134 milyon TL olarak açıklandı. Önceki yılın aynı döneminde net kar 1.038 milyon TL idi. Muhasebe değişikliği nedeniyle parasal kazanç/kayıp kalemi altında 181 milyon TL’lik olumsuz etki oluştu.

Operasyonel gelişmeler

1Ç25’e kıyasla fiş sayısı %15 artarken, ortalama fiş büyüklüğü TL bazında %27 yükseldi.

Şirket toplamda 58 yeni restoran açtı.

Net nakit ve finansal dayanıklılık

Haziran 2025 itibariyle TAB Gıda’nın net nakit pozisyonu 2.828 milyon TL olarak kaydedildi. Net nakit/FAVÖK rasyosu ise 0,3x seviyesinde gerçekleşti.

Güncellenen 2025 beklentileri

Şirket, 2025 yılı tahminlerini yukarı yönlü revize etti:

Hasılat büyümesi: %45-50

Düzeltilmiş FAVÖK: 8,2-8,4 milyar TL

Yeni restoran açılışı: 250-300

Deniz Yatırım, güçlü reel büyüme, net nakit pozisyonu ve pazar kazanımının hissenin değerlemesini destekleyeceğini belirtiyor.

Yatırımcıya not

Mevcut durumda hisse için AL tavsiyesi verildi. TABGD hissesi, 2025 tahminlerine göre 4,9x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görüyor ve yıl başından bu yana BIST 100 endeksinin %25 üzerinde performans göstermiş durumda.