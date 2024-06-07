İSTANBUL (AA) - Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Genel Başkanlığı görevine yeniden Süleyman Ecevit Sanlı seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TABA AmCham Seçimli Olağan Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda, TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve Yönetim Kurulu ekibiyle devam kararı alındı.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Sanlı, 470 üyesi bulunan derneğin, ABD'de 6 eyalet temsilciliği, Türkiye'de 3 şube ve 2 temsilcilikle hizmet verdiğini bildirdi.

Derneğin hizmetlerinden ve iki ülke arasındaki dış ticarete yaptığı katkılardan bahseden Sanlı, şunları kaydetti:



"Tabi ki büyüme sürecimiz sadece rakamlardan ibaret değil. Gerek gündemdeki konulara yaklaşımımız gerekse yıllardır inançla ve kararlılıkla hayata geçirdiğimiz çalışmalar sonucunda, kamuoyunda ve karar mercilerinde fikirlerine önem verilen bir kuruluş olmayı başardık. Ekonomik etki analizimiz 470 üye, 3 milyar dolar ihracata ulaşmıştır. ABD'ye yapılan ihracatın 4'te biri TABA üyelerince yapılmaktadır."

Sanlı, dünya ekonomisine daha fazla entegre olmak, daha çok mal ve hizmet satmak istediklerini kaydederek, bunun için derneği güçlendirerek ileriye taşımaları gerektiğini anlattı.

- "100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi hayal değil, reel gerçekliktir"

TABA-AmCham Genel Başkanı Sanlı, Türkiye'nin kapasite artırımına gitmeden doğru pazarlama ve lojistik stratejisiyle ABD'ye yaptığı ihracatı 12 milyar dolar seviyesinden 30 milyar dolara çıkarabileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Eyalet bazlı stratejiler oluşturmamız gerekiyor. 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi bu anlamda hayal değil reel gerçekliktir. Güzide ülkemiz dünya sıralamasında 17'nci ülke konumundan ilk 10'u hedeflemektedir. Burada düşünce setlerimizi değiştirmek zorundayız. İhracat ezberlerimizi bozmalıyız. İlk 10 ülke liginde başarılı olan ülkelerin modelleri, düşünce değişimi önümüzde duruyor."

Sanlı, bu süreçte ilk olarak yurt dışında ticareti koordine edecek, Türk'ün Türk ile rekabetini engelleyecek, ülke ve eyalet bazlı Türk ticaret odalarının kurulması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bankalarımız, THY, PTT, lojistik şirketlerimiz bu odalara üye olmalı ve de o ülke/eyalatteki en etkili iş insanları tarafından süreçler yönetilmelidir. İngiliz, Alman ticaret odaları, Japon ve Güney Kore Yatırım Ajansları gibi kurum ve kuruluşlar hemen her ülkede bu prensiplerle ve büyükelçileri ile inanılmaz koordineli çalışıyor. İkincisi, ABD ile mutlaka serbest ticaret anlaşması (STA) ya da tavizli vergi anlaşması imzalamaya gidecek bir yol inşa edilmelidir. ABD ile STA veya tavizli vergi anlaşması ihtimali büyük domino etkisi yaratacaktır. Karşılıklı tüm dış ticaret önlemleri kaldırılarak ticaretin önündeki tüm engeller temizlenmelidir. Türkiye güçlü ve güvenilir bir tedarik merkezidir."

TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cengiz Aygün de derneğin son dönemde önemli işler yaptığını belirterek, "150'ye yakın yeni sanayici ve ihracatçımızın katılımıyla üyelerimizin sayısı 470'e çıktı." ifadesini kullandı.



