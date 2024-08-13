Küçük yaşta tablet kullanımının etkileri

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, küçük yaşta tablet ve akıllı telefon kullanmanın çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, 2 ila 6 yaş arasındaki çocukların günlük tablet kullanım süreleri ile davranışsal sorunlar arasında bir bağlantı olduğunu belirtiyor.

Dikkat dağınıklığı ve sosyal etkileşim sorunları

Araştırma, çocukların sosyal etkileşimleri, dikkat dağınıklığı ve duygu yönetimi gibi alanlarda tablet kullanımının olumsuz etkilerini inceledi. Elde edilen bulgular, tablet başında geçirilen sürenin artmasıyla birlikte dikkat dağınıklığı, anksiyete ve saldırganlık gibi davranış bozukluklarının da arttığını gösterdi.

Uzman görüşleri

Çocuk Psikoloğu Dr. Ayşe Yılmaz, araştırmanın sonuçlarına dikkat çekerek, "Erken yaşta tablet kullanımı, çocukların beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Sosyal beceriler açısından yüz yüze etkileşimlerin azalması ciddi sorunlara yol açabilir" ifadelerini kullandı. Dr. Yılmaz, ebeveynlerin çocuklarının ekran sürelerini kontrol etmeleri ve onlara daha fazla fiziksel aktivite ile sosyal etkileşim fırsatları sunmaları gerektiğini vurguladı.

Ebeveynler için öneriler

Uzmanlar, çocukların tablet kullanımını sınırlamak için bazı önerilerde bulunuyor. Bunlar arasında ekran süresini günde 1 saatle sınırlamak, alternatif fiziksel ve sosyal etkinlikler sunmak ve ebeveynlerin de iyi birer rol modeli olmaları yer alıyor. Ayrıca eğitim amaçlı uygulamaların kullanımını teşvik ederek, eğlenceli öğrenme deneyimlerinin sağlanması gerektiği ifade ediliyor.

Bu araştırma, küçük yaşta tablet kullanımının çocukların davranışsal gelişimine olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu konuda bilinçlenmesinin, çocukların sağlıklı gelişimleri açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.