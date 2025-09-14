Türk futbolunun efsane ismi, “Taçsız Kral” lakaplı Metin Oktay, vefatının 34’üncü yıl dönümünde, Konak Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Bahçelievler’de bulunan Metin Oktay Parkı’ndaki heykeli önünde gerçekleşen törende, Oktay’ın hem futbolculuğu hem de insanlığıyla örnek bir isim olduğuna vurgu yapıldı.

Çiçeklerle donatılan heykel önünde duygusal anlar

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine, Metin Oktay’ın futbolcu arkadaşları, spor kulübü yöneticileri, genç sporcular ve çok sayıda futbolsever katıldı.

Damlacık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız, İzmirspor Spor Kulübü Başkanı Mustafa Kılıç, Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, eski futbolcular Bülent Buda ve Ayhan Elmastaşoğlu gibi isimlerin yer aldığı törende, Oktay’ın heykeline çiçekler bırakıldı.

Metin Oktay’ın futbolculuk kariyerinin yanı sıra centilmenliği ve insani değerleriyle hatırlandığı törende, Taçsız Kral’a dair anılar paylaşıldı. Katılımcılar, Oktay’ın Türk futbolu için bir efsane olduğunu ve gençlere örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Başkan Mutlu: “İzmir’i futbolla yeniden şahlandıracağız”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Metin Oktay’ın İzmir’in yetiştirdiği en önemli sporculardan biri olduğunu belirterek,

“Metin Oktay yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda bir centilmen ve hümanistti. İnsanları, ülkesini, halkını çok seviyordu. Onun dostlarıyla birlikte bu anmayı gerçekleştirmek, bizler için çok değerli. Gençlerimizin de spor hayatlarını onun karakterinden örnek alarak sürdüreceğine inanıyorum. İzmir’den yeni Metin Oktaylar çıkması için spor alanlarını artırıyor, gençlere imkan sağlıyoruz. İzmir’in yeniden futbolla anılması için tüm kurumlarla dayanışma içinde çalışacağız” dedi.

“Damlacık’tan doğan efsane”

Metin Oktay’ın futbola başladığı Damlacık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız ise,

“Metin Oktay 1951 yılında kulübümüzde futbola adım attı. O günden bugüne kulübümüzün gururu oldu. Onu rahmetle ve minnetle anıyoruz, asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

İzmirspor Başkanı Mustafa Kılıç ise Oktay’ın gençler için bir model olduğunu belirterek,

“Metin Oktay, yalnızca futbolculuğuyla değil, karakteriyle de Türk futboluna damga vurdu. Ahlaklı, centilmen ve örnek bir sporcuydu. İsmi Türk futbol tarihinden hiçbir zaman silinmeyecek” diye konuştu.

Takım arkadaşlarından duygulandıran anılar

Metin Oktay’ın eski takım arkadaşı Bülent Buda, efsane futbolcunun yeteneklerini ve kişiliğini şu sözlerle anlattı:

“Bir futbolcudan çok daha fazlasıydı. Onun yaşamı bir değil, birkaç kitaba sığar. Sözcüklerle anlatılamayacak kadar özel bir insandı. Zamansız kaybettik, onu çok sevdik.”

Ayhan Elmastaşoğlu ise Oktay’ın kendisine yıllarca ağabeylik yaptığını söyleyerek,

“Her zaman yanımdaydı, bana büyük destek verdi. Onun iyiliklerini hiçbir zaman unutamam” dedi.

İzmirspor’a özel ziyaret

Anma töreninin ardından Başkan Mutlu, İzmirspor Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyarette, kulüp başkanı Mustafa Kılıç, Metin Oktay’ın İtalya’da Palermo forması giydiği döneme ait eşyaların İzmir’e kazandırılması için yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Metin Oktay’ın hatırasını yaşatmak ve gençlere tanıtmak için İzmirspor ile birlikte çeşitli projeler hayata geçireceklerini belirterek, “Taçsız Kral’ın adı İzmir’de daima yaşayacak” dedi.