Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde bir binanın çatı katında tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı binanın çatısında başlayan yangın hızla yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çatıda maddi hasar oluştu.

Yangın sırasında çatıda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çatıda önemli ölçüde maddi zarar meydana geldi.

Yangın, Bağcılar'da bir binanın çatısında tadilat sırasında çıktı, itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti.