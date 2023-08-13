Kurultay sürecinin işlediği CHP'de ilçe kongreleri gerçekleştiriliyor. Tek adaylı gerçekleştirilen CHP Urla İlçe Kongresi 338 delegenin 197'si oy kullandı. 8 oyun geçersiz sayıldığı seçimi 189 oyla Pelin Karasakal kazandı.

"UMUTSUZLUK VE YORGUNLUK YOK"

Geçmiş dönem CHP Belediye meclis üyesi ve İzmir belediye başkan aday adayı olan İş insanı Cem Tağluk CHP Urla kongresine katılarak Pelin Karasakal'a çıktığı yolda başarılar diledi.

Tağluk yaptığı konuşmada "Çok kısa bir süre sonra tarihi bir seçimle karşı karşıyayız. AKP devletin bütün imkân ve olanaklarını seferber edecek. Şimdi bize düşen görev umutsuzluğa ve yorgunluğa düşmeden bu seçimden galip çıkmaktır” dedi.

“URLA TÜRKİYE’NİN İNCİSİ OLACAK”

Türkiye’nin birçok bölgesinde ticaret yaptığını belirten Cem Tağluk “Evim İzmir’de çok kısa süre içerisinde ikinci evimde Urla’da olacak. İzmir benim için çok önemli ama Urla’nın ayrı bir önemi var nasıl ki İzmir Ege’nin incisi ise Urla’da İzmir’in incisi Çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği Urla hayatımda ayrı bir önem taşıyor. O sebeple bugün partimizin Urla kongresine katıldım. Urla’yı Türkiye’de hak ettiği yere getirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu yolda genç avukat kardeşim Pelin Karasakal’a başarılar dileğimi bir kez daha iletiyorum.” Dedi

Kongrede güven tazeleyen mevcut ilçe başkanı Avukat Pelin Karasakal’da “Sevgili büyüğüm Cem Tağluk abime nazik ziyareti ve vermiş olduğu destek için bende teşekkür ediyorum hep birlikte Urla’yı Türkiye’nin incisi yapacağız ” diyerek sözlerini sonlandırdı.



