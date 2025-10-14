Yaklaşık 3,5 aydır tutuklu bulunan Aslanoğlu, tahliye sonrası yaptığı ilk açıklamada tutuklu bulunan yol arkadaşlarını hatırlatarak, “Buruk bir sevinç yaşıyorum, yoldaşlarımı içeride bıraktım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON A.Ş.’de, taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine açılan davada tutuklu yargılanan Şenol Aslanoğlu, dün görülen ikinci duruşmada tahliye edildi.

Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Aslanoğlu’nun tahliye işlemleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. CHP İl Başkanı, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında cezaevinden çıktı.

Aslanoğlu’nun tahliyesi, parti teşkilatında sevinçle karşılandı. Cezaevi önünde; eşi Duygu Aslanoğlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, il yönetimi, ilçe başkanları ve çok sayıda partili, İl Başkanı’nı karşılamak için hazır bulundu.

Gece geç saatlere rağmen cezaevi önünde toplanan kalabalık, sloganlar ve alkışlarla Aslanoğlu’nu karşıladı.

Tahliye sonrası ANKA Haber Ajansı’na konuşan Aslanoğlu, özgürlüğe kavuşmasına rağmen tutuklu kalan arkadaşlarını unutmadığını vurguladı.

“Bu saatte sağ olsun ilçe başkanlarım, il yöneticilerim, kadın kolu başkanım ve partililerim burada. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Buruk bir sevinç yaşıyorum çünkü yoldaşlarımı içeride bıraktım. Hem Tunç Başkanı hem Heval’i. Diğer davalardan yatan yol arkadaşlarımız da içerideler. Hâlâ iddianamesi bile yazılmamış olanlar var. Hepsinin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz.”

Aslanoğlu, tutuklu bulunduğu süreye ilişkin olarak da, “Maalesef bir siyasi süreç yaşadık. Bu süreç sonucunda 3,5 ay cezaevinde kaldık. Hepinizi çok özledim. Şimdilik evde olacağız ama yine bir arada olmanın yollarını bulacağız. En azından bugün birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tahliyesinin ardından gözlerin çevrildiği bir diğer konu da 17 Ekim Cuma günü yapılacak CHP İzmir İl Kongresi. Yeniden aday gösterilen Aslanoğlu, kongreye ilişkin mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Mahkemenin vereceği kararlara saygı duyacağız. Kongre gününe kadar arkadaşlarımızla konuşacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Bugüne kadar nasıl kol kola, omuz omuza yürüdüysek; bundan sonra da hangi görevde olursak olalım omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu örgüt beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı, duruşmalarda hep yanımdaydı. Bundan sonra da birlikte olacağız.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden bazı kooperatiflere aktarılan belediye kaynaklarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada çok sayıda isim hakkında işlem yapılmıştı. Şenol Aslanoğlu, bu kapsamda tutuklu yargılanan isimler arasında yer alıyordu.

Davanın ilerleyen duruşmalarında diğer sanıklar hakkında da kararların verilmesi bekleniyor.