Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tutuklu bulunduğu davada mahkemenin tutuksuz yargılama kararı vermesi üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndan tahliye edildi. Yaklaşık 10 aydır tutuklu olan Polat’ı cezaevi çıkışında kardeşi Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve sevenleri karşıladı. Polat’ın tahliye edilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kardeşi Sıla Doğu'nun paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

“Toparlanacaksın kardeşim”

Sıla Doğu, Dilan Polat’ın son halini gösteren fotoğrafı, “Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı. Fotoğrafta Dilan Polat'ın saçlarının beyazladığı ve genel olarak yorgun göründüğü net bir şekilde gözlemlendi.